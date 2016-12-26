الجمعة.. “مارفيك” يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمعسكر أبو ظبي

معاذ محمود (صدى):
يعلن الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني للمنتخب الوطني، يوم الجمعة المقبل، قائمة الأخضر التي ستشارك في المعسكر الخارجي الذي سيقام خلال الفترة من 5 وحتى 15 من شهر يناير المقبل في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
ويأتي المعسكر التدريبي للمنتخب السعودي، استعدادًا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018، و سيتضمن المعسكر خوض وديتين الأولى في العاشر من شهر يناير أمام منتخب سلوفينيا والمواجهة الثانية أمام منتخب كمبوديا في الرابع عشر من الشهر نفسه.
مدري كيف من ادارة المنتخب تقيم معسكر بدولة منتخبها منافس لها