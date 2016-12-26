الجمعة.. “مارفيك” يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمعسكر أبو ظبي

الجمعة.. “مارفيك” يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمعسكر أبو ظبي
معاذ محمود (صدى):

يعلن الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني للمنتخب الوطني، يوم الجمعة المقبل، قائمة الأخضر التي ستشارك في المعسكر الخارجي الذي سيقام خلال الفترة من 5 وحتى 15 من شهر يناير المقبل في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويأتي المعسكر التدريبي للمنتخب السعودي، استعدادًا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018، و سيتضمن المعسكر خوض وديتين الأولى في العاشر من شهر يناير أمام منتخب سلوفينيا والمواجهة الثانية أمام منتخب كمبوديا في الرابع عشر من الشهر نفسه.





  1. الجووووووفي [ عدد التعليقات: 8 ] 26/12/2016 في
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    1

    مدري كيف من ادارة المنتخب تقيم معسكر بدولة منتخبها منافس لها


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