الجمعة.. “مارفيك” يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمعسكر أبو ظبي

معاذ محمود (صدى):

يعلن الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني للمنتخب الوطني، يوم الجمعة المقبل، قائمة الأخضر التي ستشارك في المعسكر الخارجي الذي سيقام خلال الفترة من 5 وحتى 15 من شهر يناير المقبل في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويأتي المعسكر التدريبي للمنتخب السعودي، استعدادًا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018، و سيتضمن المعسكر خوض وديتين الأولى في العاشر من شهر يناير أمام منتخب سلوفينيا والمواجهة الثانية أمام منتخب كمبوديا في الرابع عشر من الشهر نفسه.