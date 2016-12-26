الشرطة تقبض على عمالة افغانية وباكستانية تخصصت بسرقة الجهد الكهربائي والمولدات المشغلة لابراج الاتصالات

سعيد العجل (صدى):

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في اطار الخطط الموضوعة لمكافحة جرائم السرقات بكافة انوعها , فقد عمدت إدارة التحريات و البحث الجنائي بلاغات حوادث سرقة بطاريات الجهد الكهربائي لأبراج شركات الاتصالات و المولدات الكهربائية المشغلة لها .

عليه فقد تم وضع خطة امنية مناسبة اسفرت عن توافر معلومات تشير الى تورط مجموعة اشخاص من الجنسية الباكسستانية و الافغانية بالوقوف خلف تلك الحوادث , ومن خلال كمين محكم اسفرت الجهود من القبض تباعاً على ثمانية وافدين ( ستة باكستانيين و افغانيان / جميعهم في العقد الثالث من العمر ) وبسماع اقوالهم الاولية اقروا بالتخطيط المسبق لسرقة ثلاثين بطارية بمنطقة الرياض وسبعون بطارية بمحافظة الرس بمنطقة القصيم موزعين الادوار فيما بينهم , وقاموا بالدلالة على مكان اخفاء المسروقات.

وفي ذات السياق تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من ضبط ثلاثة جناه ( سعوديان و فلسطيني / جميعهم في العقد الثالث من العمر ) اثر قيامهم مجتمعين بالتخطيط المسبق لإرتكاب تسعة حوادث, تمثلت في استيقاف المارة والاعتداء عليهم وسلب اموالهم ومقتنياتهم الشخصية وتكسير زجاج السيارات وسرقتها اثناء وقوفها موزعين الادوار وتقاسم المسروقات فيما بينهم جرى ايقافهم جميعاً لكشف مدى علاقتهم بحوادث السرقات الاخرى المقيدة ضد مجهول وتحريز المضبوطات و إشعار فرع هيئة التحقيق بالمنطقة لاكمال اللازم حسب الاختصاص.