التدريب التقني يكشف عن 2000 وظيفة بقطاع النفط والغاز للشباب

عادل الحربي (صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن إتاحة فرصة لتدريب وتأهيل حوالي ( 2000 ) شاب لتوطين وظائف في مجال النفط، وذلك بالشراكة مع شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” وصندوق تنمية الموارد البشرية هدف.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني، فهد العتيبي، إلى أن انعقاد الدورة خلال فترة إنشاء مشروع معمل الغاز في الفاضلي الذي سيتم تنفيذه شمال غرب مدينة الجبيل بالمنطقة الشرقية.

وأشار العتيبي إلى أن المركز سيعمل على تدريب ( 2000 ) شاب سعودي على مدى ثلاث سنوات من الآن، لتحقيق نسبة السعودة المطلوبة في مشروع معمل الغاز في الفاضلي، وستتولى أرامكو السعودية وفق الاتفاقية معها متابعة ومراقبة المقاولين للتأكد من تعيين المتدربين، وأيضاً من الذين لديهم عقود توظيف مع المقاولين تبدأ بالتدريب في أعمال الإنشاء بالتخصصات المختلفة كالأجهزة الدقيقة والكهرباء واللحام وأعمال السقالة وتشكيل الأنابيب والنجارة.

وأشاد العتيبي، بالشراكة مع أرامكو السعودية، التي تأتي ضمن خطط المؤسسة الاستراتيجية لتدريب وتأهيل الشباب السعودي، وفق الاحتياج الفعلي لسوق العمل بالمملكة، والتي أثمرت عن إنشاء المركز الوطني للتدريب الإنشائي، والذي سيكون مقره في مدينة النعيرية، لتأهيل وتوظيف الشباب السعودي على الأعمال الإنشائية بمشروع معمل الغاز في الفاضلي، ومتابعة توظيف الشباب الذين لديهم عقود توظيف مع مقاولي المشروع.