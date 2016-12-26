طلال الغامدي (صدى):

أفصحت مصادر عن تفاصيل جديدة حول آلية حساب الدخل في برنامج حساب المواطن المقرر بدء التسجيل فيه بعد أسابيع.

وأوضحت أنه وفقاً لما أعلنت عنه وزارة العمل قبل يومين فإن ‏المعيار الرئيسي في برنامج حساب المواطن هو مقدار الدخل الشهري للأسرة سواء راتب الزوجة أو رواتب الأبناء أو مصادر دخل تجارية وغيرها للأسرة.

وأضافت بأن الأسرة يعنى بها جميع أفراد الأسرة المقيمين في مسكن واحد والذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، مثل الزوج والزوجة والأولاد، مشيرة أن الأسرة تستفيد جميعها من البدل وفق آلية سيتم تفسيرها في وقت لاحق ، حيث تزيد قيمة البدل كلما زاد حجم الأسرة.

جاء ذلك بعدما كشفت بأن الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن هي: ‏الأسر السعودية، والأفراد المستقلون، ‏وحاملو بطاقات التنقل، و‏الأم السعودية المتزوجة من أجنبي.