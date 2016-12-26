أفصحت مصادر عن تفاصيل جديدة حول آلية حساب الدخل في برنامج حساب المواطن المقرر بدء التسجيل فيه بعد أسابيع.
وأوضحت أنه وفقاً لما أعلنت عنه وزارة العمل قبل يومين فإن المعيار الرئيسي في برنامج حساب المواطن هو مقدار الدخل الشهري للأسرة سواء راتب الزوجة أو رواتب الأبناء أو مصادر دخل تجارية وغيرها للأسرة.
وأضافت بأن الأسرة يعنى بها جميع أفراد الأسرة المقيمين في مسكن واحد والذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، مثل الزوج والزوجة والأولاد، مشيرة أن الأسرة تستفيد جميعها من البدل وفق آلية سيتم تفسيرها في وقت لاحق ، حيث تزيد قيمة البدل كلما زاد حجم الأسرة.
جاء ذلك بعدما كشفت بأن الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن هي: الأسر السعودية، والأفراد المستقلون، وحاملو بطاقات التنقل، والأم السعودية المتزوجة من أجنبي.
7 تعليقات
عسى مايكون مثل حافز وتذلون المواطن فية
لمحاً في الفايت نقصاناً في العقل
طيب لش ماتتحمل الدوله الزياده في فاتورة الكهرباء بدال مانسجل ونتتعب ونروح في متاهات
الله لايحوجنا لكم لكن اللي بيذبحنا البنزين + الكهرب + الماء والعزوبي طيب اللي يعول أهله له دعم ولا لا
وشلون نعرس ونكون أسر وانتوا ضيقتوا الدنيا علينا عز الله بيصير عزوف عن الزواج وبتكثر الطلاقات الله يرحمك ويغمد روحك الجنة ي بومتعب ١٠ سنين من حكمك عشنا أحسن عيشه فيها
ههههههههه ……..
وأضافت بأن الأسرة يعنى بها جميع أفراد الأسرة المقيمين في مسكن واحد ( احسبه سكر الاسره )
وفق آلية سيتم تفسيرها في وقت لاحق …..
الدعم راح يكون مثل حافز وكل شهر تحديث
هو للحين مافيه شئ واضح لما يبدأ التسجيل في برنامج حساب المواطن ..
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بنشوف المتطلبات والشروط ..!! أذا كانت مناسبه أو لا .. وإن شاء الله خير ,,!!