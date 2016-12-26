قائد التحالف الدولي: داعش لم يعد بدائيا.. وهزيمته قد تستغرق عامين

بغداد (صدى):

أكد “ستيفن تاونسند” القائد العسكري الجديد للتحالف الدولي ضد داعش، على فشل قوات التحالف في ردع التنظيم الإرهابي حتى الآن، رغم قصف معاقله من الجو، مرجعا ذلك إلى تفنن التنظيم في سحق ضحاياه، وتعدد طرقه ما بين الجرافات والمنشار الكهربائي إلى النار، مؤكدا أنه “داعش” لم يعد بدائيا يحارب بالسكين كما كان.

وأشار القائد الأمريكي، أن الأساليب التى يتبعها تنظيم داعش منها أتخاذ المدنيين والأطفال دروعا بشرية، وهو ما يصعب عمل التحالف، مؤكدا أن هزيمة التنظيم في الموصل والرقة قد تستغرق عامين إضافيين، بحسب صحيفة “الديلي بيست”.

كما أرجع “ستيفن” صعوبة القضاء على داعش حتى الآن، إلى عدم التدريب الكافي للقوات العراقية من أجل القتال ضمن الأحياء والمناطق المدنية، مستدركا أنهم الآن يتعلمون ذلك، ويتعلمون ضرورة إبعاد المدنيين فبل مهاجمة منطقة ما، مشيرا إلى أن السيارات المخففة تعد أحد أكبر التحدايات التى تواجه القوات العراقية في الموصل.

وكان “تاونسند” كان أعلن في أكتوبر الماضي أن العملية التي بدأتها القوات العراقية لاستعادة مدينة الموصل من مسلحي التنظيم قد تستغرق أسابيع “وربما أكثر”، وأضاف أن “المعركة تبدو طويلة وصعبة، لكن العراقيين استعدوا ونحن نقف إلى جانبهم”.

وأوضح مطلع الشهر الحالي أن الهجوم ضد تنظيم داعش في الموصل قد يستغرق شهرين آخرين وقال في تصريح له، من على متن حاملة الطائرات الفرنسية “شارل دي جول” الأربعاء 7-12-2016، “إن القوات العراقية حققت تقدما كبيرا منذ أن اجتاح التنظيم شمال البلاد في العام 2014”.