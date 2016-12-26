أمانة القصيم تعلن إنهاء تنفيذ المحور الغربي لمدينة بريدة

سالم المطيري (صدى):

أعلنت أمانة منطقة القصيم عن إنهاء تنفيذ امتداد المحور الغربي لمدينة بريدة (شارع الستين شرق المعارض)، من خلال إدارة تنفيذ وتأهيل الطرق الرئيسية بوكالة الأمانة للدراسات والإشراف.

وقال وكيل الأمين للدراسات والإشراف م. عبدالعزيز السحيباني إن هذا الطريق يمثل محور مهم للحركة شمال بريدة، حيث يربط الدائري الشمالي مع طريق الأمير نايف، ومحور مهم للتنمية العمرانية والسكانية حيث يتجه نمو المدينة شمالاً وناقلاً مهماً للحركة في بريدة.

وأضاف السحيباني إلى أنه تم تنفيذ الطريق بطول ٢ كلم وعرض 60 متراً، حيث يتكون من 3 مسارات لكل اتجاه مع طرق مستقبلية للخدمة. وأضاف أن الأعمال المنجزة شملت تنفيذ أعمدة الإضاءة على طول الطريق، وأعمال السفلتة للطريق.