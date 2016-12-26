الأمير متعب بن عبدالله يفتتح ” قرية التدريب الأمنية” بخشم العان

سعيد العجل (صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني يوم غدا الأربعاء الموافق 29ربيع الثاني 1438هـ حفل افتتاح” قرية التدريب الأمنية “بخشم العان بمدينة الرياض.

حيث سيقوم سمو وزير الحرس الوطني بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لقرية التدريب الأمنية التي تهدف لرفع كفاءة التدريب وتعزّز نجاحه من خلال توسيع قاعدة التدريب الأمني والعمليات الخاصة لوحدات الحرس الوطني ، ثم يستعرض سموه مراحل تنفيذ المشروع الذي يقع على مساحة تقدّر بـ ٢٠٠ ألف متر مربع ، كما سيتم تقديم إيجاز عن مكونات القرية ومرافقها ، كما سيشاهد سموه فعاليات حية لتطبيقات عملية شاملة للتمارين الأمنية داخل القرية .