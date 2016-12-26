سائق يسير ببطيء يتسبب في حادث تصادم لـ 4 سيارات وإصابة 26 شخصاً

ابوظبي (صدى):

تسبب سائق يسير ببطيء في الإمارات في حادث تصادم بين 4 مركبات على شارع الإمارات، مما أسفر عن إصابة 26 شخصاً.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي العميد سيف مهير المزروعي إلى أن الحادث وقع نتيجة تجاوز بطيء من أقصى اليسار إلى اليمين من قبل أحد السائقين.

وقال المزروعي إن الحادث الأول وقع بعد جسر نادي دبي تجاه أبوظبي، في الساعة (6:40) صباحا على شارع الإمارات حين عمد سائق مركبة من طراز “ميتسوبيشي” إلى التجاوز ببطء من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين للوصول إلى كتف الطريق، فاصطدمت به حافلة صغيرة.

وأضاف وتبع ذلك اصطدام مركب بحافلة أخرى وسيارة رابعة، ليسفر الحادث عن إصابة 26 من بينهم ثلاث إصابات بليغة نتيجة انحشارهم في المركبات وتم نقلهم بواسطة النجدة الجوية إلى مستشفى راشد لتلقي العلاج.