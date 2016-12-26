“دي ماريا” أحدث أهداف الأندية الصينية من النجوم العالميين

معاذ محمود (صدى):

دخل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، دائرة اهتمامات بض الأندية الصينية، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

ودخل خورخي مينديز وكيل أعمال دي ماريا في مفاوضات مع أحد الأندية الصينية، حيث من المنتظر أن ينضم اللاعب ويكمل مسيرة الانضمام النجوم العالميين للملاعب الصينية، في ظل المستوى المتذبذب للاعب مع باريس سان جيرمان الذي قد يجعله في الفترة المقبلة خارج التشكيلة الأساسية للمدرب الإسباني أوناي إيمري.

يذكر أن الدوري الصيني خطف الأضواء في الأيام الأخيرة بعد صفقة انتقال البرازيلي أوسكار من تشيلسي إلى شنجهاي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ القارة الأسيوية.