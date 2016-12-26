مطالب بفتح التحقيق في قضية “اللوكم”.. وصحة جازان: العقود يتم إجراؤها وفق التعليمات

حسن الجعفري (صدى):

طالب عددا من العاملين بصحة جازان، ونشطاء على شبكات التواصل، بتحقيق هيئتي مكافحة الفساد والرقابة، في قضية المبالغ التى تدور في نطاق المليون في مسيرات اللوكم، والمخالفات التى وقعت بها، وتساءل عددا من العاملين عن كيفية صرف ضعف الراتب “للصيدلي”، وبأي مسوغ، ومن يملك الصلاحيات لإعطائه أعلى من المخصص له بالنظام؟

وأشارت مصادر أن مسؤولا من بين الأسماء الموجودة في المسير، وظيفته “أخصائي أول صيدلي”، لم يكمل سنتي خبرة بعد حصوله على آخر مؤهل، وقالت إنه لو تم تصنيفه “استشارياً صيدلياً” فإن السقف الأعلى للراتب الشهري هو 30 ألف حسب اللائحة؛ بينما المبالغ المصروفة تفوق ذلك؛ حيث تجاوَزَ مجموعها الربع مليون ريال.

وأوضح “نبيل غاوي” متحدث “صحة جازان” أن إجراءات عقود اللوكم يتم مراجعتها من قبل إدارة المراجعة الداخلية كجهة رقابية، مشيرا إلى أن العقود المؤقتة يتم إجراؤها وفق التعليمات ومن خلال اللجنة المختصة، ويتم تدقيقها ومراجعتها، وأن ما تم تداوله والتساؤلات عنه غير دقيق، حيث إن عقد المسؤول وعقوداً أخرى تم تعديلها وتصحيح بعضها وتأجيل أخرى، ولم يتم صرفه أساساً، بحسب سبق.