بالصور.. مواطنون ينشرون صوراً للعملة الجديدة بعد طرحها

فهد العبدالله (صدى):

نشر مواطنون صورا للعملة الجديدة التي طرحتها مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” اليوم الإثنين، والتي تأتي تحت شعار “ثقة وأمان”، والمطبوعة عليها صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

واحتوت الصور على فئات مختلفة من العملة، مثل خمسة ريالات، وخمسين ريالاً، ومائة ريال، وخمس مائة ريال، بالإضافة إلى العملات المعدنية (50 هللة، 25 هللة، 10 هللات، وغيرها).

وكانت المؤسسة قد بدأت اليوم في طرح الإصدار السادس الجديد للعملة السعودية بفئتيها الورقية والمعدنية، للتداول عبر فروعها.