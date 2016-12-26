بالفيديو.. هذا مافعله جملٌ “هائج” بالسكان قبل ذبحه!

نورة الشهري (صدى):

وثق مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، لجمل كان بين حشد كبير بين الناس يحاولون تثبيته لذبحه.

وابان الفيديو جمل ضخم يربطه حشد كبير من الناس بطريقة غير انسانية، إلى أن انفجر وهاج و بدأ يفرق الحشد بقوة، موقعاً إصابات عديدة. وعلى الفور، سارع العديد من الناس لإمساكه، ولكن بدون جدوى.

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