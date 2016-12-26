  • نشر : 2016/12/26 - 1:49 م
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  • 5 تعليق
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بالفيديو.. هذا مافعله جملٌ “هائج” بالسكان قبل ذبحه!

بالفيديو.. هذا مافعله جملٌ “هائج” بالسكان قبل ذبحه!
نورة الشهري (صدى):

وثق مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، لجمل كان بين حشد كبير بين الناس يحاولون تثبيته لذبحه.

وابان الفيديو جمل ضخم يربطه حشد كبير من الناس بطريقة غير انسانية، إلى أن انفجر وهاج و بدأ يفرق الحشد بقوة، موقعاً إصابات عديدة. وعلى الفور، سارع العديد من الناس لإمساكه، ولكن بدون جدوى.

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5 تعليقات


  1. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9860 ] 26/12/2016 في
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    1

    ماينلام فيكم كل الامم ذي مجتمعة عشان يذبحون جمل

  2. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9104 ] 26/12/2016 في
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    2

    واااااو 😆😆

  3. شهاب [ عدد التعليقات: 1 ] 26/12/2016 في
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    3

    هاذي حركات بو فسية مخ مافيه

  4. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7836 ] 26/12/2016 في
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    4

    هههههههههههههههههههههههههههههههههههه

    ايش هذا ؟ طبيعي ان الجمل يهاجمهم ويدعس في بطونهم

    الموضوع لا يحتاج اكثر من واحد فقط

    ينوخ البعير ثم يعقله او يربطه بالحبال ثم ينحره وانتهت القضيه
    صحيح ان اللي ما يعرف الصقر يشويه

  5. رااايق [ عدد التعليقات: 2257 ] 26/12/2016 في
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    5

    كل هذا الحشد علشان يشوفون الذبح ..!! ليه بشوفون فيلم سينمائي؟!!
    .
    زين سوى فيكم هههههههههههههههه


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