بالصور.. أبرز التصريحات التي أثارت الرأي العام خلال العام 2016

“السيفون يهدر الماء”… على ضوء تعرفة المياه الجديدة التي أقرتها الوزارة مطلع العام، صرّح وزير المياه والكهرباء السابق المهندس عبدالله الحصين أن “السيفون” يعد أكبر مهدر للمياه في المنازل، إذ يوجد في السوق منه ما يهدر 12 لتراً في كل مرة يتم فيها استخدامه، وهو التصريح الذي حظى بكثير من الانتقادات والسخرية من قِبل المواطنين.

“كفاية دلع”… عقب الإعلان عن ميزانية عام 2016، انتقد رجل الأعمال صبحي بترجي اعتراض البعض على هذه الميزانية، نظراً لما تضمنته من إجراءات لترشيد الإنفاق وخفض الدعم الحكومي، وقال في مقطع جرى تداوله على نطاق واسع وقتها متحدثاً إلى المواطنين: “بندّلع لنا 50 سنة.. يكفي الحكومة 40 أو 50 سنة وهي بدّلعنا، يكفي دلع يا جماعة الخير، ارحمونا”.

“دلع الشباب بهدلنا”… وصف رجل الأعمال صالح كامل، خلال ندوة بمحافظة جدة في أبريل 2016، الشباب السعودي بـ”المدلعين”، وقال إن “دلع الشباب بهدلنا”، وإن رجال الأعمال يعانون تعامل بعض الموظفين السعوديين مع العملاء بطريقة “متعالية”.

عضو شورى للمتقاعدين: “كفاية دلع”… أدلى عضو مجلس الشورى الدكتور خليل كردي بدلوه في قضية الدلع، وقال عقب إقرار مجلس الشورى لنظام “غلاء المعيشة للمتقاعدين” موجهاً حديثه للمتقاعدين المعترضين على بعض ما جاء في النظام: “ما هو على كيفكم تقبلوا الوظيفة الحكومية، وتدّلعوا وتطالبوا برواتب مرتفعة، اتجهوا للقطاع الخاص والميدان”.

“مواطن مين وبطيخ مين”… حرص الدكتور كردي على التحدث إلى أحد البرامج التلفزيونية لتوضيح تصريحاته تلك، بعدما أثارت الرأي العام ضده، وعندما سأله المذيع: “أنت الآن متقاعد وتستلم رواتب عالية.. المواطن يسأل ماذا قدمت للمجتمع حتى تتقاضى مثل هذه المبالغ؟”، ليرد كردي قائلاً: “مواطن مين وبطيخ مين… مين الجاهل اللي بيقول كدا؟”.

“السكن ليس من حق المواطن”… عضو شورى آخر يجدد الجدل المستمر حول أزمة السكن في المملكة، عندما قال العضو سعود الشمري في تصريح صحفي في نهاية أبريل 2016 إن السكن ليس من الحقوق الأساسية للمواطن وإن الدولة ليست ملزمة بتقديم سكن لكل مواطن.

“هيئة الترفيه ستعيد إنسانيتنا وتجعلنا بشراً طبيعيين”… قُوبل تفاعل الفنان ناصر القصبي مع قرار إنشاء هيئة الترفيه، بهجوم شديد وانتقادات لاذعة، وطالبه مغردون بالاعتذار، حيث قال القصبي إن “إنشاء هيئة عامة للترفيه سيعيد إنسانيتنا التي فقدناها عشرات السنين، وسنصبح مثل بقية خلق الله بشراً طبيعيين”.

“مطالبة بإباحة شرب الماء في نهار رمضان”.. في رمضان الماضي وتحديداً في 21 يونيو، طالب الكاتب محمد المهنا أبا الخيل عبر حسابه في “تويتر” بإباحة تناول الماء في نهار رمضان، قائلاً إن الماء ليس غذاء ولا يغير في تركيب الإنسان الكيمائي، الأمر الذي أثار انتقادات وتعليقات لاذعة بين المغردين والنشطاء، قبل أن يتراجع الكاتب ويؤكد أن كلامه فُهم بشكل خاطئ ويقوم بحذف التغريدة.

“المرأة تشبه كيس الفحم”…. انتقد مغردون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في 12 يونيو الكاتب عبدالله خياط، عقب نشره مقالاً تحت عنوان “المرأة في صدر الإسلام” يشبّه فيه المرأة ذات العباءة السوداء بـ “كيس الفحم”، وذلك قبل أن يوضح الكاتب أن ما تم تداوله بهذا الشأن محض افتراء وكذب واجتزاء للجمل من سياقها المذكورة.

“مخطط لإهداء الدوري للهلال”… أثارت تغريدة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عبداللطيف بخاري، حول وجود مخطط لتتويج نادي الهلال ببطولة الدوري، كثيراً من الجدل في الوسط الرياضي، انتهى بصدور قرار من لجنة الانضباط بإيقافه لمدة عام ومن ثم إعلان بخاري اعتزال العمل الرياضي.

“إنتاجية الموظف لا تتجاوز ساعة”… كان من أبرز التصريحات وأكثرها إثارة للجدل، ذلك الذي أدلى به وزير الخدمة المدنية الدكتور خالد العرج، خلال حلقته الشهيرة مع الإعلامي داود الشريان في 19 أكتوبر الماضي، لتوضيح قرارات خفض وإلغاء بعض البدلات، عندما قال إن دراسة أجرتها إحدى الجهات الحكومية أظهرت أن إنتاجية الموظف الحكومي لا تزيد على ساعة واحدة في اليوم.

“سنفلس خلال 3 سنوات لو لم”… وخلال الحلقة ذاتها، قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري إن الدولة لو لم تتخذ إجراءات الإصلاح وترشيد الإنفاق الأخيرة؛ فإن الإفلاس كان سيصبح حتمياً خلال ثلاث سنوات، الأمر الذي أثار ضجة واسعة بين المهتمين بالشأن الاقتصادي وعموم المتابعين، ما دفع التويجري للتراجع وأكد أنه خانه التعبير.

“الإسكان تدعو لحسن التعامل مع الجار”… سخر القرّاء والمتابعون من تغريدة نشرها الحساب الرسمي لوزارة الإسكان على “تويتر” في 5 نوفمبر نصها: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره .. الإكرام من أروع صور الإحسان إلى الجار في الإسلام”، ورأى المنتقدون أن وزارة الإسكان ليست واعظاً دينياً وإنما جهة حكومية مهمتها توفير السكن للمواطنين، في حين سخر آخرون من التغريدة قائلين إن على الوزارة توفير السكن للمواطنين حتى يكون لهم جار يكرمونه.