مؤسسة النقد تكشف عن العلامات الأمنية الخاصة بالإصدار السادس للعملة

نايف السالم (صدى):

كشف إنفوجرافيك نشرته مؤسسة النقد العربي السعودي، عن العلامات الأمنية الخاصة بالإصدار السادس من العملة السعودية .

وجاء من بين تلك العلامات الطباعة البارزة وخيط الأمان والعلامة الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر، والشريط الأمني ثلاثي الأبعاد وغيرها من العلامات.

وكانت المؤسسة قد بدأت اليوم في طرح الإصدار السادس الجديد للعملة السعودية بفئتيها الورقية والمعدنية، للتداول عبر فروعها.