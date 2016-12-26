الجبير: الحشد الشعبي مؤسسة طائفية يقودها قاسم سليماني

فهد العبدالله (صدى):

عقد وزير الخارجية عادل الجبير مع نظيره الأردني ناصر جودة مؤتمراً صحفياً، أكد خلاله أن الحشد الشعبي في العراق، مؤسسة طائفية يقودها ضباط إيرانيون على رأسهم قاسم سليماني.

ومن جهة أخرى قال الجبير أنه تم تنفيذ المجلس التنسيقي السعودي الأردني وتفهم المواقف مشتركة، وأن المملكة العربية السعودية والأردن يسعيان للتنسيق بينهما في كل المواقف.

وشدد على أن التعاون بين البلدين قائم لمواجهة الفكر المتطرف والقضاء على تمويل الإرهاب، مضيفا أن البلدين حريصان على متابعة أي خطر قد يظهر في الداخل أو على الحدود.