بالصورة ..تعرف على حفيدة الكبرى للفنانة فيفى عبده !!

القاهرة (صدى):

تمتلك النجمة فيفى عبده ابنتان هما عزة مجاهد، والتى تعمل بعالم الفن، حيث لها عدة تجارب منها “كيد النساء” و”القاصرات”، ودائما ما يعرفها الجمهور بسبب الشبه الكبير فى ملامحها مع والدتها الفنانة الكبيرة.



و الابنة الثانية هى هنادى الديراوى ابنة رجل الأعمال محمد الديراوى، وهى متزوجة من رجل الأعمال شادى العزايزة.

وتداولت صورة الحفيدة الكبرى للنجمة فيفى عبده، وهى “شهد” ابنة الفنانة عزة مجاهد ورجل الأعمال الفنان محمود الدسوقى، وهى طالبة بالثانوية العامة بإحدى المدارس الأجنبية.