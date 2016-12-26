توجيهاً من أمير المدينة لشركة المياه بالمنطقة بتلبية احتياجات الأهالي

نايف السالم (صدى):

أصدر الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، توجيهاً لمديرية المياه بالمنطقة بتلبية احتياجات الأهالي والزوار، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والاستعدادات لموسمي الصيف ورمضان المبارك لهذا العام 1438هـ.

من جهته قال مدير عام المياه بالمنطقة م. صالح جبلاوي إن المديرية قامت بخطط استباقية للصيانة من خلال استبدال أربعة محابس رئيسة بأقطار (1400ملم، 900ملم، 500ملم )، في ثلاثة مواقع مختلفة على الخطوط الرئيسية المحورية الناقلة للمياه من خزانات المديرية جنوب وغرب المدينة إلى شبكات التوزيع.

وأضاف م. جبلاوي أن أعمال التنفيذ تمت في وقت قياسي لم يتم يتجاوز تسع ساعات، حيث تم إعداد خمس فرق مجهزة بجميع الأدوات والمعدات اللازمة لإنجاز الأعمال في جميع المواقع الثلاثة بنفس التوقيت حتى لا تتأثر خطط ومناوبات توزيع المياه.