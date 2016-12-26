العيادات التخصصية تواصل جهودها الإنسانية بدعم اللاجئين نفسيا في مخيم الزعتري

علي القحطاني (صدى):

واصلت العيادات التخصصية السعودية جهودها الإنسانية بتقديم العلاج لعشرات اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن عبر وحدة الدعم النفسي، ضمن برنامج “شقيقي نحمل همك” خلال الأسبوع 207.

قال الدكتور “حامد المفعلاني” المدير الطبي للعيادات التخصصية، أن حالات الأمراض النفسية التي يعاني منها اللاجئ السوري، متنوعة ومنها حالات الاضطراب النطقي والخوف والاكتئاب والحالات العصبية والعدوانية والتوحد والوسواس القهري وغيرها من الحالات النفسية والاجتماعية، ويتم التعامل معها من خلال وحدة الدعم النفسي.

وأشار إلى أنه يتم التعامل مع كل حالة بما يتناسب مع العمر والأسباب الرئيسية المسببة للحالة سواء كانت عضوية أو نفسية، من خلال التنسيق الدائم بين وحدة الدعم النفسي والعيادات المختلفة الموجودة داخل العيادات التخصصية لتقديم جميع أنواع العلاج المناسب لهم.