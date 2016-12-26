وفاة الفنان الكويتي حسن عبدالرسول بعد صراع مع المرض

فيصل إبراهيم (صدى):

توفي الفنان الكويتي حسن عبدالرسول السبت بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 68 عامًا.

يذكر ان حسن عبدالرسول ممثل كويتي مواليد 2 اكتوبر عام 1948 كانت بدايته في منتصف سبعينات القرن العشرين شارك ، ابتداء من «درب الزلق»، ثم توالت الأعمال الدرامية «الأقدار»، «العتاوية»، «درس خصوصي»، «دلق سهيل»، «اثنان على الطريق»، «سوق المقاصيص»، «لعبة القدر»، «العضب»، «الحريم»، «الحيالة»، «حبل المودة»، «لاهوب»، «عيون الحب»، «التنديل»، «عمر الشقا»، «الظل الأبيض»، «أيام الفرج»، «البلشتي»، واخرها في «المنقسي».

ومن أشهر مسرحياته؛ «ضحية بيت العز»، «فرسان المناخ»، «سيف العرب»، «علاء الدين» «استجواب»، «جنون البشر»، «مراهق في الخمسين» وآخرها كان في «قناص خيطان».