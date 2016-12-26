“عمل مكة” يشارك في فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد

نايف السالم (صدى):

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية شارك فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة متمثلاً بمؤسسة رعاية الفتيات بمكة يوم الأحد الموافق ١٤٣٨/٣/٢٦ في انطلاق فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس تحت شعار “معاً لتحقيق الإصلاح بسوق الضيافه الذي تنظمة المديرية العامة للسجون واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم بالتزامن مع سجون دول مجلس التعاون الخليجي وتمتد فعالياته ٤ أيام بكل مناطق المملكة.

افتتح الحملة سمو وكيل امير منطقة مكة المكرمة الامير فيصل بن محمد بن سعد آل سعود وسط حشد كبير من زوار السوق

حيث أنه تم تكريم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بمساعد مدير مكاتب العمل والتنمية الاجتماعية بالعاصمة المقدسة مدير مكتب الضمان الاجتماعي الاستاذعبدالله الفديع الروقي، عضو لجنة تراحم، بدرع من سموه الكريم والذي أثنى على دور فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ودعمها اللامحدود للأسر المحتاجة وبالذات أسر السجناء.

والجدير بالذكر تميزت مشاركة مؤسسة رعاية الفتيات بمكة بعرض اعمال النزيلات في المؤسسة والتي تهدف الى تطوير مواهبهم وتنمية قدراتهم وتقديمها لكافة شرائح المجتمع بإشراف مديرة المؤسسة مريم بنت حسين الغامدي.