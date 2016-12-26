الجهات الأمنية تداهم مصنع خمور بجدة وتتلف 10 أطنان قبل توزيعها

نايف السالم (صدى):

باشرت الجهات الأمنية في محافظة جدة موقعاً لصناعة وتعبئة الخمور، يقف عليه يديره عدد من العمالة المخالفة، وأتلفت 10 أطنان قبل توزيعها، بمنطقة أبو جعالة جنوب جدة.

وقال رئيس بلدية الجنوب المهندس محمد الزهراني، إن البلدية داهمت مع الجهات الأمنية المعنية موقعاً عبارة عن معمل يضم كميات كبيرة تقدر بعشرة أطنان من البراميل، والتي يجري تعبئتها ومن ثم توزيعها في جوالين صغيرة بمنطقة أبو جعالة جنوب جدة.

وأضاف إلى أن عمليات الأمانة تلقت بلاغاً من العمليات الموحدة من الدوريات الأمنية بعد رصد هذا الموقع ومتابعته، مشيراً إلى أنه تم إتلاف جميع هذه الكميات ومستلزمات التحضير والتعبئة بمعدات البلدية ومصادرة عدد 12 أسطوانة غاز، كما قامت الدوريات الأمنية بضبط عدد من العمالة الإفريقية المخالفة، والتحفظ على سيارة موجودة وتسليمها لقسم الشرطة.