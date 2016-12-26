بالفيديو ..وفاة ستيني صاحب لقب أقذر رجل في أوروبا

التشيك (صدى):

توفي ستيني تشيكي يحمل لقب أقذر رجل في أوروبا داخل المزرعة المهجورة التي كان يعيش فيها، وذلك بعد أن أحرق كل ما يملك.

قام لودفيك دوليتزال (60 عاماً) بإحراق كل ما تقع يديه عليه، كالإطارات والبلاستيك وأشياء أخرى، وحتى ممتلكاته الشخصية، واعتاد النوم على الرماد الذي غطى جسده باللون الأسود نتيجة إصابته بإضطرابات نفسية .

كان لودفيك يعيش في قرية سكيفاني شمالي جمهورية التشيك، وبسبب مظهره الغريب الذي غطاه السواد، حمل لقب أقذر رجل في أوروبا، واستدعي رجال الإطفاء مرات عديدة للتعامل مع الحرائق التي كان يشعلها، لكن أحداً لم يتعرض لأذى من جراء هذه الحرائق.

وحرصت الحكومة التشيكية على تقديم معونة شهرية للرجل المشرد، لكنها لم تكن تمنحه الأوراق النقدية بشكل مباشر خشية أن يحرقها. وبدلاً من ذلك، كانت الأموال تسلم لعمدة المدينة، والذي كان يوفر له رزمة من الطعام بشكل يومي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وعندما غاب لودفيك في أحد الأيام عن موعد استلامه للطعام من أحد المتاجر المحلية، علم الناس أن مكروهاً قد وقع له، واتصل عمدة المدينة بعاملي الصحة للاطمئنان عليه، لكنهم وجدوه جثة هامدة في المزرعة التي اعتاد العيش فيها.

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