السينما والحفلات الموسيقية تتصدر مطالب المستثمرون لهيئة الترفيه

علي العنزي (صدى):

تعتزم الهيئة العامة للترفيه قريباً فتح شراكات استثمارية مع العاملين في قطاع الترفيه، وذلك عبر التمويل المباشر للفعاليات الترفيهية وتسهيل إجراءات التنظيم، على أن يتمثل دور الهيئة في تهيئة الظروف للقطاع الخاص للعمل في صناعة الترفيه.

كشف ذلك رئيس هيئة الترفيه أحمد الخطيب في ورشة ورشة عمل في فندق الريتز كارليتون بالرياض مساء أمس “الأحد” نظمتها الهيئة، حيث دعت لها أكثر من 130 مستثمراً ومهتماً بصناعة الترفيه، وكانت السينما والحفلات في مقدمة المطالب التي عرضها المستثمرون.

وقال إن الهيئة تهدف من تنظيم هذه الورشة، والتي أقيمت تحت شعار “معاً نبني قطاع الترفيه”، أن تبني خططها المستقبلية بمشاركة المجتمع وليس من أبراج عاجية، داعياً الحضور لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم.