بالفيديو: سعودية تفتح مطعماً وتديره بنفسها بعد فشلها في الحصول على وظيفة

نايف السالم (صدى):

روت مواطنة حاصلة على مؤهل جامعي، تجربتها في افتتاح مطعماً للوجبات الشعبية في محافظة جدة، بعد تعثر حصولها على وظيفة حكومية، حيث أشارت أنها تشرف بنفسها على إدارة المطعم وتقديم الوجبات لرواده.

وذكرت المواطنة وتدعى نسرين محمد أنها تخرجت من الجامعة وكانت تطمح للحصول على وظيفة حكومية، وقدمت معلوماتها على نظام “جدارة”، لكن لم يحالفها التوفيق، فاتجهت إلى المشاريع التجارية الصغيرة من منزلها.

وقالت إن مشروعاتها الصغيرة تطورت إلى فكرة افتتاح مطعم، وهو ما تم لها حيث افتتحته بمعاونة زوجها (الذي طُلقت منه لاحقاً)، وعملا معاً في تأثيث المطعم وتجهيزه وافتتاحه حتى تقديم الوجبات للزبائن.

وأبانت إلى أنها تحب العمل وتصر على تحقيق أهدافها أيّا كانت الصعوبات، حيث كانت أثناء مرحلة الدراسة تعمل بعد انتهاء دوام الجامعة، وبعد افتتاح المطعم وطلاقها من زوجها، واصلت العمل حتى إنها تعمل بالمطعم من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة من صباح اليوم التالي.