2016 عام السعادة للبرتغالي كريستيانو رونالدو

معاذ محمود (صدى):

يعد عام 2016 هي سنة السعادة للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريـال مدريد بعدما حصد اللاعب الشهير باقة من الألقاب لم يستطع تحقيقها في أي عام سابق، وعلى رأسها لقب كأس الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده، وقاد ريـال مدريد للفوز بلقبه الحادي عشر في دوري أبطال أوروبا (رقم قياسي) وكذلك للفوز بلقبي كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية بخلاف انتزاعه جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية لأفضل لاعب في العالم لعام 2016.

واعترف “رونالدو” بأن اللحظة الأكثر امتاعا وإثارة في مسيرته الرياضية كانت عندما فاز بلقب يورو 2016 مع منتخب بلاده في فرنسا حيث كان اللقب الأول له مع منتخب بلاده في البطولات الكبيرة بل إنه الأول للمنتخب البرتغالي أيضا في البطولات الكبيرة.

وعلى مستوى النادي، تحسن اداء الملكي بعد تولي الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان نجم الفريق سابقا تدريب الفريق، حيث تغيرت كل الأمور مع قدوم “زيدان” ليس فقط بالنسبة لرونالدو وإنما بالنسبة للفريق الذي اختتم الموسم بلقب دوري أبطال أوروبا بعد التغلب بركلات الترجيح على أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية.

وأعادت هذه المباراة النهائية الأضواء بشدة على رونالدو حيث سجل اللاعب ركلة الترجيح الحاسمة في المباراة.

وساعد الفوز بلقب دوري الأبطال فريق الريـال على الفوز بلقبين آخرين وهما كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وارتدى رونالدو ثوب التألق أيضا في آخر مباراة له بعام 2016 حيث سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود الريـال إلى الفوز 4 / 2 على كاشيما أنتلرز الياباني في المباراة النهائية لمونديال الأندية وذلك بعد أيام من فوزه بجائزة الكرة الذهبية.

وتوج رونالدو هدافا لمونديال الأندية كما فاز بكرة ذهبية أخرى تقدم لأفضل لاعب في البطولة. وكان اللاعب سافر إلى يوكوهاما لخوض مونديال الأندية بعد فوزه بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لتكون الرابعة له في مسيرته الرياضية حتى الآن.