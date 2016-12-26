بالصور.. الجمارك تحبط محاولتين لتهريب 4 كيلو جرامات من الذهب المشغول في مطار الرياض

عادل الحربي (صدى):

تمكّن جمرك مطار الملك خالد الدولي من إحباط محاولتين لتهريب كمية من الذهب المشغول بلغ وزنها 4 كيلوجرامات حيث عُثر عليها مخبأة مع مسافرين قدما إلى المملكة عبر المطار.

وأوضح مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي الأستاذ سلطان الفهيد : أنه تم إحباط تلك الكمية من الذهب من خلال محاولتين حيث عُثر أولاً مع أحد القادمين على (2) كيلوجرام من الذهب المشغول كانت مخبأة بشكل شخصي أسفل الملابس الداخلية التي كان يرتديها , وذلك بعد وضع شريط لاصق لتثبيتها في منطقة الإخفاء.

وأضاف الفهيد أنه بنفس طريقة التهريب السابقة عثر على (2) كيلوجرام أخرى من الذهب المشغول مع مسافر آخر قدم إلى المملكة عبر إحدى الرحلات مبيناً أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وبّين مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي أنه كان القصد من تهريب الذهب المشغول هو التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة على كمية الذهب, بالإضافة إلى أن نظام مكافحة غسل الأموال ينص في مادته “السادسة عشر” على أنه يجب على كل مسافر سواءً كان مغادراً أو قادماً إلى المملكة ويحمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة بما فيها “الذهب والمجوهرات” تزيد قيمتها عن (60.000) ستون ألف ريال سعودي يجب الإقرار – الإفصاح – عنها وتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك, مضيفاً أن عدم الإقرار يُعد مخالفة صريحة تعرض حاملها للمساءلة القانونية.