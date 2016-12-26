بالفيديو والصور.. مراد يلدريم وإيمان الباني يحتفلون بالحناء على الطريقة المغربية

احتفل النجم التركي مراد يلدريم وملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني بحفل الحناء في اسطنبول، ليلة السبت، على الطريقة المغربية.
وحرصت سلمى بوسيل زوجة النجم تامر حسني على الحضور ،والذي غاب عن الحفل لمنعه من السفر بمطار القاهرة لعدم تجاوزه سن الأربعين، طبقًا للإجراءات الأمنية الجديدة للمطار.
كما شارك العروسين وعائلتيهما الفرحة، ملكة جمال إفريقيا وملكة جمال المغرب والفائزة بلقب مليحة العرب 2014 فاتي جمالي، والتي تعرف عليها الجمهور في برنامج “رامز بيلعب بالنار” الذي صوره رامز جلال بالمغرب، حين كانت تقوم بدور المذيعة التي تحاور الضيوف قبل بداية المقلب.
ونشرت سلمى بوسيل فيديو من الحفل على حسابها في “إنستغرام”، وظهرت فيه بلباس مغربي وردي اللون يجمع بين “القفطان” و”الكندورة”، وكانت ترقص على نغمات الموسيقى الشعبية المتداولة في الأعراس المغربية.
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6 تعليقات
شبعن من الخليجيين وعودن على الاتراك مصيبه تصيبهن
دام الخسارة كثيرة فعرف ان الطلاق قريب
القليل ربي يبارك فيه ودوم زواجتهم
وربي يوفق الكل نشالله
ههههههههههههه
صح يا أبو نوار والعلم عند الله 👌
هذا ليس جمال ولاخلق بل قلة حيا وعدم غيرة علي النفس والعرض التي اوصي بها الله سبحانهوذكرها في كتابه وعلم بها نبيه محمد صلي الله عليه وسلم وامر بها ازواج انبي وامهات المومنين نقول لولاك المتبرجين الذينا ليس لديهم غيره علي نسايهم اتقو الله حسبنا الله ونعم الوكيل
الله يسعدهم والله يحفظ المسلمات من اي بلد والله يرزقهم الذريه الصالحه