“مدني الطائف” يخمد حريقا في تريلا محملة بودرة كربون

عبدالعزيز القثامي (صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني في الطائر، حرق في تريلا محملة ببودرة كربون، أثناء سيرها على طريق السيل شمال الطائف، دون حدوث إصابات ولله الحمد .

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أن مركز العمليات الموحد بمنطقة مكة المكرمة، تلقى بلاغاً يفيد باشتعال النار في كيس من بودرة الكربون في تيدر تريلا، بطريق السيل.

وأضاف أثناء مباشرة الحادث اتضح أن الحريق في عدد ٢ كيس من بودرة الكربون، وتم إخماد الحالة من قبل الدفاع المدني، وأثناء مواصلة التريلا السير صباح اليوم الاثنين في الطريق المؤدي الى الرياض تم معاودة الاشتعال في نفس أكياس البودرة، وتم إخماد الحالة من قبل الدفاع المدني، ولم ينجم عن الاحتراق أي إصابات ولله الحمد.