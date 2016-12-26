رواج بيع الأطفال في إيران ومؤشرات خطيرة ترجح اندلاع ثورة قريباً

طهران (صدى):

كشفت مؤشرات خطيرة عن انهيار اقتصادي واجتماعي وشيك في إيران وذلك بعد انتشار السرقات والفساد في المجتمع، إذ تعيش معظم طبقات المجتمع الإيراني تحت ظروف وأوضاع إنسانية غير مسبوقة تُنذر باندلاع ثورة مؤكّدة في المستقبل القريب.

ونقلت وسائل إعلام تقارير عدة تتحدث عن أن الأوضاع لم تصل إلى هذا المستوى المتردي والحد المأساوي من قبل؛ حيث انتشرت تجارة بيع الأطفال الرُضَّع في المستشفيات على المكشوف وباعتراف النظام الإيراني، فيما أقرّ مسؤولٌ في النظام يعمل في منظمة الرعاية الاجتماعية ببيع الأطفال في بعض المستشفيات في طهران.

وذكر في الشأن نفسه المساعد الاجتماعي في منظمة الرعاية الاجتماعية، حبيب الله مسعودي فريد؛ أن المتاجرة بالأطفال عملٌ إجرامي، ولكن مع الأسف هذه المعضلة تُوجد في عددٍ من المستشفيات في العاصمة”، أما الفساد الإداري ونهب أموال الشعب، فحدّث ولا حرج؛ حيث انتشرت الاختلاسات وسرقات البنوك وتهريب الأموال إلى الخارج حتى وصلت هذه الأيادي الإجرامية إلى السطو على أموال أطفال الشوارع الذين ينامون في كراتين وسط أحياء طهران, وتمّ نهب 500 مليار تومان من الميزانية الخاصّة لمَن ينامون في الكراتين من قِبل المسؤولين الحكوميين، حسب اعتراف المدعي العام للنظام في طهران.