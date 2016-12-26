الهند: لا صحة لوجود 150 جثة لمواطنيها في ثلاجة الموتى بالسعودية

فهد العبدالله (صدى):

أكدت وزارة الخارجية الهندية، عدم صحة التقارير التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخراً، عن وجود 150 جثة لعمال هنود في ثلاجات الموتى بالسعودية منذ أشهر عدة لم يتم تسليمها لذويها.

وقالت الوزارة في بيان لها أن عدد جثامين مواطنيها في السعودية لا يزيد على 10؛ لم يمض على وجودهم أكثر من ثلاثة أسابيع في ثلاجة الموتى، وذلك لإجراءات مختلفة، وأن كل ما ذُكر عن وجود 150 جثة منذ فترات طويلة، هي تقارير مضللة.

ولفت المتحدث باسم الوزارة سوراب؛ إلى أن أسباب تأخر الجثث أحياناً يكون بسبب حالات انتحار أو قتل، وبالتالي هناك تحقيقات وفحوص وإجراءات قانونية لازمة قبل اتخاذ قرار ترحيل الجثامين.