بالصور.. مواطن يحصل على براءة اختراع لجهاز إنقاذ وانتشال من الآبار الارتوازية

محمد طحيطح (صدى):

حصل مواطن سعودي في محافظة محايل عسير على براءة اختراع سجلتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية؛ لاختراعه جهازاً لإنقاذ وانتشال مَن يسقط في الآبار الارتوازية.

وأوضح المواطن ويدعى مصلح هادي آل عقيل أن جهازه ليس له مثيل في العالم، واعتبره عملاً إنسانياً، حيث إن الدافع لاختراعه هو كثرة حوادث سقوط الأطفال في الآبار.

وذكر أن جهازه تمت تجربته من قِبل لجنة من الدفاع المدني بمنطقة عسير بأمرٍ من ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.