بالصور..ستيني صادق سيدة لإغتصاب طفلتها…هذه عقوبته! !

لندن (صدى):

عاقبت محكمة بريطانية ستيني بالسجن لمدة 11 عامًا أقام صداقة قوية مع إحدى الأمهات ليتمكن من الاعتداء جنسيًا على ابنتها الصغيرة، حيث وثقت الأسرة فيه بشدة لدرجة أنها كانت تسمح لأطفالها وأصدقائهم بالاستحمام معه.

واثبتت المحكمة أن ديفيد ريجدن البالغ من العمر 64 عامًا، شخص خطير يمثل تهديدًا بالغًا على الجمهور، وفقًا لما ذكرته صحيفة “هال ديلي ميل” البريطانية.

وقالت مقدمة الدعوى نيكولا كويني إن “الاعتداء بدأ عندما كانت الطفلة نائمة في المقعد الأمامي لسيارة ريجدن، ثم بدأ بلمس جسدها وكانت الطفلة خائفة جدًا، ولم تستطع التحرك أو فعل أي شيء”.

وعثرت الشرطة على مجموعة من الصور غير اللائقة على هاتف ريجدن، إذ احتوت على صورة له وهو يعتدي جنسيًا على الطفلة بينما كانت غير مدركة لما يفعله.

ولم يتضح كيف تمكن فعل ذلك بالطفلة، لكن القاضي سيمون جاك الذي رأى الصور، قال لمحكمة هال كراون إنه “يُعتقد أنه قد فعل شيئًا للطفلة لكي يضمن عدم استيقاظها”.

و قال محامي ريجدن إن “موكله كان في حالة صحية سيئة بعد تشخيصه بأنه مصاب بسرطان المثانة في العام 2011، وكان قد أصيب بالسكتة الدماغية مرتين ولديه مشاكل بالعمود الفقري تسبب له آلامًا حادة”.

وجادل محامي المتهم بشأن عقوبة الحبس المطولة، حيث قال إنه “عندما يتم إطلاق سراح ريجدن، سيكون الوضع قد تغير”.

واةضح القاضي أن “ما فعله ريجدن من تصوير فعلته واحدة من أخطر الجرائم، لذا فإنه يعتبر خطرًا على المجتمع، ويجب أن يوقع في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية مدى الحياة وسيخضع لأمر تقييدي مدى الحياة”.