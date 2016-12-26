“براهيمي” يشعل صراع بين روما ويوفنتوس

معاذ محمود (صدى):

دخل الدولي الجزائري ياسين براهيمي، لاعب نادي بورتو، دائرهة اهتمامات عدد من الأندية الإيطالية لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

ويدرس مدرب روما لوتشيانو سباليتي التعاقد مع اللاعب لتدعيم مركز الوسط الهجومي، وهو ما يعني إمكانية تواجد ثنائي عربي بذئاب العاصمة بنتواجد براهيمي بجوار المصري محمد صلاح.

كما يتواجد “براهيمي” على رادار المدرب ماسيمو آليجري المدير الفني لليوفنتوس الإيطالي، بجانب بعض عروض من أندية روسية وتركية.

وقدم “براهيمي” أفضل مستوياته مع بورتو في الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 3 أهداف ومنح تمريرة حاسمة في آخر 4 مباريات للفريق.