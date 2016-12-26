زيادة 150 ريال في طن الحديد بداية من يناير المقبل

علي العنزي (صدى):

تتجه مصانع الحديد الوطنية لزيادة الأسعار بنحو 100- 150 ريالاً للطن، بدءاً من يناير من العام المقبل، ليرتفع سعر الطن من 2050 ريال إلى نحو 2150- 2200 ريال.

وكشف مصادر أن كافة المصانع الوطنية بدأت خلال الأيام الماضية في زيادة أسعار منتجاتها بنسب متفاوتة حسب المقاس.

وأشارت أنه مع ذلك، فإن الحركة الشرائية سجلت ارتفاعات كبيرة خلال شهر نوفمبر الماضي وديسمبر الحالي، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة تجاوزت الـ80% مقارنة بالأشهر الستة الماضية.

ولفت أن هذه الخطوة تأتي تبعاً للارتفاعات التي شهدتها المواد الخام على المستوى العالمي، مشيراُ إلى أن ذلك سيسهم في زيادة تكلفة الإنتاجية.