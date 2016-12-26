بعد خصم نقاط الاتحاد.. شكاوى “فيفا” تلاحق ناديين عاصميين

معاذ محمود (صدى):

كشفت مصادر داخل اتحاد الكرة، أنهم بانتظار وصول خطابين قريبا من الاتحاد الدولي “فيفا”، يخصان شكاوى ضد ناديين عاصميين بسبب مستحقات مالية للاعبين أو مدربين سابقين، أسوة بنادي الاتحاد الذي تم توقيع عقوبة بخصم 3 قاط من رصيده في قضية مستحقات الأرجنتيني مانسو.

ومن المتوقع أن يصل الخطابين خلال فترة الانتخابات الجديدة لاتحاد الكرة، وبالتالي تعريض الناديين لعقوبات من “فيفا”، في قضايا مالية مرفوعة من لاعبين ومدربين أجانب ضد الناديين بعد مماطلتهما في تسديد المستحقات المطلوبة.