بعد خصم نقاط الاتحاد.. شكاوى “فيفا” تلاحق ناديين عاصميين

معاذ محمود (صدى):
كشفت مصادر داخل اتحاد الكرة، أنهم بانتظار وصول خطابين قريبا من الاتحاد الدولي “فيفا”، يخصان شكاوى ضد ناديين عاصميين بسبب مستحقات مالية للاعبين أو مدربين سابقين، أسوة بنادي الاتحاد الذي تم توقيع عقوبة بخصم 3 قاط من رصيده في قضية مستحقات الأرجنتيني مانسو.
ومن المتوقع أن يصل الخطابين خلال فترة الانتخابات الجديدة لاتحاد الكرة، وبالتالي تعريض الناديين لعقوبات من “فيفا”، في قضايا مالية مرفوعة من لاعبين ومدربين أجانب ضد الناديين بعد مماطلتهما في تسديد المستحقات المطلوبة.
4 تعليقات
الناديين هما النصر والشباب …. ياترى تهبيط ولا خصم نقاط ولا حرمان من التسجيل في الفترة الشتوية
على العموم جميع الإفتراضات قائمة حتى تكشف لنا الأيام فحوى الخطابين القادمين من الفيفا .
أتمنى أن لايؤذى أي نادي سعودي مهما كان سواء كان من أندية جميل أو الدرجة الأولى أو حتى الثانية
مع تمنياتي بحل جميع مشاكل العميد قريبآ جدآ مع الفيفا .
فشلنا هذا النصر هو والاتحاد
اذا تورطوا قالوا الهلال وراها ههههههههههه
بعض الانديه ذهبت ضحيه لبعض الرؤساء السابقين
يوقع عقود بملايين الدولارات ويهايط قدام الجماهير
ومايدفع الا جزء بسيط منها ويترك الباقي يماطل فيه حتى تنتهى فترة رئاسته
وكذا ينورط فيها النادي !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وهذا الى صاير مع اغلب الانديه
مد رجولك على قد لحافك وبلاش هياط
الفيفا الان مايرحم
عاقب رئيسه بلاتر مو معاقب نادي في اي اتحاد قاري
الموضوع اخذ اكبر من حجمه موضوع مانسو هذا