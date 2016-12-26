لجنة الحكام تكرم “الهذلول” بإدارة مباراة الاتحاد وأتليتيكو مدريد

معاذ محمود (صدى):

رشحت لجنة الحكام، الدولي صالح الهذلول لإدارة ودية الاتحاد ونظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، والتي تقام مساء الجمعة المقبل، على ملعب استاد الملك عبدالله بجدة بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس النادي السعودي.

ومن المقرر أن يعاون “الهذلول” كلا من عبد العزيز الأسمري وأحمد فقيهي، رائد الزهراني حكما رابعا، ومحمد سعد مقيما.

وجاء اختيار لجنة الحكام للهذلول تكريما له بسبب مشواره الطويل مع التحكيم، وسحب شارته الدولية نهاية الموسم الحالي، مع استمراره حكما محليا فقط لمدة موسمين وفق نظام ولوائح لجنة الحكام بالاتحاد الدولي.