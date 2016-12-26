إدارة مساجد محايل عسير تغلق مسجد بعد تساقط أجزاء من سقفه

محمد طحيطح (صدى):

أغلقت إدارة الأوقاف والمساجد بمحايل عسير جامع الفاروق الواقع بجوار السوق الشعبي لخطورته على المصلين، بعد وقوف لجنة من الدفاع المدني وإدارة المساجد عليه.

وأتضح من تقرير اللجنة وجود تساقط في الطبقة الإسمنتية للسقف بمقدمة الجامع، مما أدى إلى كشف حديد السقف، بالإضافة إلى قدم عمارته، وعليه وجه مدير إدارة المساجد بالمحافظة الشيخ بندر الغنمي بإغلاقه مؤقتاً لحين الانتهاء من أعمال الترميم للجزء المتساقط.

فيما ناشد مؤذن الجامع محمد علي شار محبي الخير وفاعليه بالتنسيق مع إدارة الأوقاف والمساجد بالمحافظة لهدم وإنشاء الجامع الذى أصبح قديم ويضيق بالمصلين خصوصاً في صلاة الجمعة نظراً لأهمية موقعه وسط البلد، إلى حاجته إلى مرافق لخدمته من سكن للإمام والمؤذن ومصلى للنساء وفق الشروط والتعليمات بإدارة المساجد.