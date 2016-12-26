سائق ينتقم من ابنة كفيله ويضع صورها على أجسام فتيات عاريات ويفضحها في اعترافاته

أقدم وافد آسيوي يعمل في مهنة سائق خاص في دولة الإمارات، على تركيب صورة ابنة كفيله على صور نساء عاريات وقام بنشرها على مواقع الإنترنت.
في ملابسات الواقعة، قام الوافد بأجراء تعديلات باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، على صور الفتاة بقصد التشهير بها والاساءة لها بأن وضع صورتها على جسم عار، اضافة إلى قيامه بإرسال بواسطة الشبكة المعلوماتية مواد اباحية من شأنها المساس بالأداب العامة على برنامج “الواتس أب”.
وألقت الشرطة القبض على المتهم وبمواجهته، أقر بأنه يحوز صور المجني عليها بهاتفه المتحرك وقيامه بتركيب صور اجسام بنات عاريات على صور وجه المجني عليها باستخدام تقنية المعلومات واعترف بانه سب المتهمة باستخدام برنامج تقنية المعلومات “الواتس أب”.
كما ثبت من صور المحادثات التي قدمتها الشاكية أن المتهم قام بتهديدها بنشر صورها ما لم ترسل له مبلغاً مالياً وقدره 10 الاف درهم، كما انه ارسل صور المجني عليها بعد تركيبها ووضع عليها صور عارية.
فيما فجر المتهم مفاجأة من العيار الثقيل، وهي بأنه يقوم بتوصيل ابنة كفيله بشكل مستمر إلى احدى الدول المجاورة، وان ابنة كفيله اعتادت تغيير مسار الرحلة لزيارة أحد اصدقائها الذكور، موضحاً بأنه كفليه اعتدى على ابنته بالضرب عندما علم بسلوكها، كما أوضح المتهم أن المجني عليها ابلغت والدها بارتكابه افعالاً غير حقيقية بغية الانتقام منه، وأن كفيله اعتدى عليه بالضرب، مما دعا إلى ارتكاب الجريمة بهدف الانتقام من المجني عليها.
27 تعليق
كما انه يقوم بتوصيل ابنة كفيله لاحدى الدول المجاورة بشكل مستمر
ياسلااام عليها وعلى ابوها واهلها
لا أبد السايق هذا ماهو بسايق هذا زوجها
يعني البنت صايعه ولها صديق وبسبب السواق ضربها ابوها فاتهمت السائق ضلم مما دفع ابوها لضربه فانتقم منها بفعلته المشينه . انتقامات واتهامات متبادله
لا لا لا الشغله فيها ان واخواتها ودردشه وايد وووووووووو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من زرع يحصد وهذي هي النتائج
يا من تعشقون سيرته و يا من ترجون شفاعته صلوا عليه و سلموا تسليما 🍂
﷽ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ 🍃
الابو مضيع البنت وحاط لها سواق خاص وهو وش واجبه ليش ما يقوم بواجبه كأب ويصير سواق لبنته وبعدين بالامارات البنات يسوقون ليش ما يخليها تسوق سيارتها بنفسها اذا هو ما يبي يسوق فيها ويقوم بواجبه ولكن اتوقع هو بنفسه راعي فضايح وبلاوي لان الحب يطلع على بذره اذا كان رب البيت للدف ضارب ما يحتاج واضحة من البداية هذي مشكلة زواج السرابيت ينجبون سرابيت مثلهم
انت ع اسمك سواق وجايبينك بفلوسهم ومالك دخل وين هي تروح ولا لك حق تشهر فيها فالمواقع الاباحيه ظلم وبهتان
حقهم يكسرون جوالك ع راسك يا الخسيس يالنذل
الله اعلم مين الصادق فيكم
تعليق 7 جزاك الله خير كلامك خطير
صحيح هو اخطىء بس الموضوع غلط كله البنت ظايعه واهلها معها ضايعين
كيف تسافر معه لوحدها وتلتقي بصديق واشياء اخرى
لو اسقطوا الولاية كان ما صار هذا الشيء كوهينيه تضبط تغريده
لو اسقطوا الولاية كان ما صار هذا الشيء كوهينيه تضبط تغريده
لو اسقطوا الولاية كان ما صار هذا الشيء كوهينيه تضبط تغريده
الله يهدي اولادنا وبناتنا للخير
هذا غلط ابوها فالتها مع السواق ولاهو داري عنهم
نطالب بقياده المراءه السواقين مالهم امان
اعوذ بالله الله لايبلانا
العائله شكلها مدموره لابنت ولا ابو ولا ام ولا اليواق بعد خربوه معهم
شكل السواق معين خير
هذي نتيجةة حتميةة لكل من تخربطط مع السوااويق ^_^ ’,
اللي مثلهاا تأيد فعلهاا وتدافع عنهاا ههههههههههههههههههههههههههههه ..”
اول شي أشك في الموضوع هذا لان الإماراتيات كل وحده عندها سياره وتسوق كيف تستخدم السواق الشي الثاني دوله مجاوره مافيه دوله مجاوره للامارات الا عمان ولحد الحدود فوق 400 كيلو بالسياره
وقطر فوق 500 كيلو
يعني لو بتروح مع السواق وترجع وتجلس في الدوله يبي لها اقل شي 12 ساعه وفوق يعني اكثر من نص يوم
يعني بلاش سوالف
اللهم صلّ على نبينا محمد ﷺعدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون
وش ذا الخبر الي تقول ددسن مرهمه
بنغالي
بنغالي
بنغالي
هم اوسخ خلق الله على الأرض بالوساخه والوقاحه والاجرام والانحراف وترويج المخدرات وبيع الخمور العرق والله والله لو في يدي امنعهم من دوخول دولتي بلادي انا والله افضل اتبرع لاسرائيلي ولا اتبرع لبنغالي البنغاليه كالقطط تاكل وتنكر و تعض اليد التي اتمدت لهم وساعدتهم وعطفت عليهم
احذروا من البنغاليه انجس خلق الله
يااخى اتق الله ولا تعمم..منهم الطيب والمكافح والافيد للبلد من كثير من مواطنيها الذين لا شغل لهم الا الجلوس فى الاستراحات وامام النت والسب والسخرية من خلق الله..ثم عندما تجد السعودى الذى يقبل بالعمل عامل نظافة او بناء او سباك ..عندها اجلس وسب واشتم واتهمهم بالنجاسة وطالب بطردهم كالكلاب
تستاهل… جزاها وأقل المفروض كل… تنفضح أمام كل الناس أما أبوها الرمه المفروض ينجلد هو وبنته
ههههههههههه بصراحة مايضحكني إلا وحده كاشفه وجهها وطاقه اللثمه وتزعل لو أحد نشر صورتها على أساس إنتي مو مكشوفه ياخضره الشريفه