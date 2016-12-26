  • نشر : 2016/12/26 - 11:56 ص
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  • منوعات

سائق ينتقم من ابنة كفيله ويضع صورها على أجسام فتيات عاريات ويفضحها في اعترافاته

سائق ينتقم من ابنة كفيله ويضع صورها على أجسام فتيات عاريات ويفضحها في اعترافاته
نايف السالم (صدى):

أقدم وافد آسيوي يعمل في مهنة سائق خاص في دولة الإمارات، على تركيب صورة ابنة كفيله على صور نساء عاريات وقام بنشرها على مواقع الإنترنت.

في ملابسات الواقعة، قام الوافد بأجراء تعديلات باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، على صور الفتاة بقصد التشهير بها والاساءة لها بأن وضع صورتها على جسم عار، اضافة إلى قيامه بإرسال بواسطة الشبكة المعلوماتية مواد اباحية من شأنها المساس بالأداب العامة على برنامج “الواتس أب”.

وألقت الشرطة القبض على المتهم وبمواجهته، أقر بأنه يحوز صور المجني عليها بهاتفه المتحرك وقيامه بتركيب صور اجسام بنات عاريات على صور وجه المجني عليها باستخدام تقنية المعلومات واعترف بانه سب المتهمة باستخدام برنامج تقنية المعلومات “الواتس أب”.

كما ثبت من صور المحادثات التي قدمتها الشاكية أن المتهم قام بتهديدها بنشر صورها ما لم ترسل له مبلغاً مالياً وقدره 10 الاف درهم، كما انه ارسل صور المجني عليها بعد تركيبها ووضع عليها صور عارية.

فيما فجر المتهم مفاجأة من العيار الثقيل، وهي بأنه يقوم بتوصيل ابنة كفيله بشكل مستمر إلى احدى الدول المجاورة، وان ابنة كفيله اعتادت تغيير مسار الرحلة لزيارة أحد اصدقائها الذكور، موضحاً بأنه كفليه اعتدى على ابنته بالضرب عندما علم بسلوكها، كما أوضح المتهم أن المجني عليها ابلغت والدها بارتكابه افعالاً غير حقيقية بغية الانتقام منه، وأن كفيله اعتدى عليه بالضرب، مما دعا إلى ارتكاب الجريمة بهدف الانتقام من المجني عليها.




27 تعليق


  1. الهوزاني العتيبي [ عدد التعليقات: 3367 ] 26/12/2016 في
    رد
    1

    كما انه يقوم بتوصيل ابنة كفيله لاحدى الدول المجاورة بشكل مستمر

    ياسلااام عليها وعلى ابوها واهلها

    لا أبد السايق هذا ماهو بسايق هذا زوجها

  2. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7836 ] 26/12/2016 في
    رد
    2

    يعني البنت صايعه ولها صديق وبسبب السواق ضربها ابوها فاتهمت السائق ضلم مما دفع ابوها لضربه فانتقم منها بفعلته المشينه . انتقامات واتهامات متبادله

  3. ابو حسام [ عدد التعليقات: 19 ] 26/12/2016 في
    رد
    3

    لا لا لا الشغله فيها ان واخواتها ودردشه وايد وووووووووو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  4. إحساس بشر [ عدد التعليقات: 21 ] 26/12/2016 في
    رد
    4

    من زرع يحصد وهذي هي النتائج

  5. الهااااجس [ عدد التعليقات: 171 ] 26/12/2016 في
    رد
    5

    يا من تعشقون سيرته و يا من ترجون شفاعته صلوا عليه و سلموا تسليما 🍂

    ﷽ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ 🍃

  6. 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 [ عدد التعليقات: 1914 ] 26/12/2016 في
    رد
    6

    الابو مضيع البنت وحاط لها سواق خاص وهو وش واجبه ليش ما يقوم بواجبه كأب ويصير سواق لبنته وبعدين بالامارات البنات يسوقون ليش ما يخليها تسوق سيارتها بنفسها اذا هو ما يبي يسوق فيها ويقوم بواجبه ولكن اتوقع هو بنفسه راعي فضايح وبلاوي لان الحب يطلع على بذره اذا كان رب البيت للدف ضارب ما يحتاج واضحة من البداية هذي مشكلة زواج السرابيت ينجبون سرابيت مثلهم

  7. خذني حكآية هالزمن خذني ضيآع خذني وطن بس خذني معك..💔 [ عدد التعليقات: 6385 ] 26/12/2016 في
    رد
    7

    انت ع اسمك سواق وجايبينك بفلوسهم ومالك دخل وين هي تروح ولا لك حق تشهر فيها فالمواقع الاباحيه ظلم وبهتان
    حقهم يكسرون جوالك ع راسك يا الخسيس يالنذل

  8. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9865 ] 26/12/2016 في
    رد
    8

    الله اعلم مين الصادق فيكم

  9. alfahad41 [ عدد التعليقات: 750 ] 26/12/2016 في
    رد
    9

    تعليق 7 جزاك الله خير كلامك خطير
    صحيح هو اخطىء بس الموضوع غلط كله البنت ظايعه واهلها معها ضايعين
    كيف تسافر معه لوحدها وتلتقي بصديق واشياء اخرى

  10. ابو فارس [ عدد التعليقات: 16 ] 26/12/2016 في
    رد
    10

    لو اسقطوا الولاية كان ما صار هذا الشيء كوهينيه تضبط تغريده

  11. ابو فارس [ عدد التعليقات: 16 ] 26/12/2016 في
    رد
    11

    لو اسقطوا الولاية كان ما صار هذا الشيء كوهينيه تضبط تغريده

  12. ابو فارس [ عدد التعليقات: 16 ] 26/12/2016 في
    رد
    12

    لو اسقطوا الولاية كان ما صار هذا الشيء كوهينيه تضبط تغريده

  13. العنااد [ عدد التعليقات: 217 ] 26/12/2016 في
    رد
    13

    الله يهدي اولادنا وبناتنا للخير
    هذا غلط ابوها فالتها مع السواق ولاهو داري عنهم

  14. سري 191 [ عدد التعليقات: 1435 ] 26/12/2016 في
    رد
    14

    نطالب بقياده المراءه السواقين مالهم امان

  15. ابوسعود٠٥٠٢ [ عدد التعليقات: 109 ] 26/12/2016 في
    رد
    15

    اعوذ بالله الله لايبلانا

  16. ابوسعود٠٥٠٢ [ عدد التعليقات: 109 ] 26/12/2016 في
    رد
    16

    العائله شكلها مدموره لابنت ولا ابو ولا ام ولا اليواق بعد خربوه معهم

  17. ابوشادي [ عدد التعليقات: 5 ] 26/12/2016 في
    رد
    17

    شكل السواق معين خير

  18. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2761 ] 26/12/2016 في
    رد
    18

    هذي نتيجةة حتميةة لكل من تخربطط مع السوااويق ^_^ ’,

  19. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2761 ] 26/12/2016 في
    رد
    19

    اللي مثلهاا تأيد فعلهاا وتدافع عنهاا ههههههههههههههههههههههههههههه ..”

  20. لحظه [ عدد التعليقات: 16 ] 26/12/2016 في
    رد
    20

    اول شي أشك في الموضوع هذا لان الإماراتيات كل وحده عندها سياره وتسوق كيف تستخدم السواق الشي الثاني دوله مجاوره مافيه دوله مجاوره للامارات الا عمان ولحد الحدود فوق 400 كيلو بالسياره
    وقطر فوق 500 كيلو
    يعني لو بتروح مع السواق وترجع وتجلس في الدوله يبي لها اقل شي 12 ساعه وفوق يعني اكثر من نص يوم
    يعني بلاش سوالف

  21. B [ عدد التعليقات: 9232 ] 26/12/2016 في
    رد
    21

    اللهم صلّ على نبينا محمد ﷺعدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون﻿

  22. عبدالله آل مطر [ عدد التعليقات: 108 ] 26/12/2016 في
    رد
    22

    وش ذا الخبر الي تقول ددسن مرهمه

  23. عقاب بن صقر شاهين الحر [ عدد التعليقات: 2612 ] 26/12/2016 في
    رد
    23

    بنغالي
    بنغالي
    بنغالي
    هم اوسخ خلق الله على الأرض بالوساخه والوقاحه والاجرام والانحراف وترويج المخدرات وبيع الخمور العرق والله والله لو في يدي امنعهم من دوخول دولتي بلادي انا والله افضل اتبرع لاسرائيلي ولا اتبرع لبنغالي البنغاليه كالقطط تاكل وتنكر و تعض اليد التي اتمدت لهم وساعدتهم وعطفت عليهم

  24. عقاب بن صقر شاهين الحر [ عدد التعليقات: 2612 ] 26/12/2016 في
    رد
    24

    احذروا من البنغاليه انجس خلق الله

  25. براغى [ عدد التعليقات: 167 ] 26/12/2016 في
    رد
    25

    يااخى اتق الله ولا تعمم..منهم الطيب والمكافح والافيد للبلد من كثير من مواطنيها الذين لا شغل لهم الا الجلوس فى الاستراحات وامام النت والسب والسخرية من خلق الله..ثم عندما تجد السعودى الذى يقبل بالعمل عامل نظافة او بناء او سباك ..عندها اجلس وسب واشتم واتهمهم بالنجاسة وطالب بطردهم كالكلاب

  26. إسلام [ عدد التعليقات: 617 ] 27/12/2016 في
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    26

    تستاهل… جزاها وأقل المفروض كل… تنفضح أمام كل الناس أما أبوها الرمه المفروض ينجلد هو وبنته

  27. إسلام [ عدد التعليقات: 617 ] 27/12/2016 في
    رد
    27

    ههههههههههه بصراحة مايضحكني إلا وحده كاشفه وجهها وطاقه اللثمه وتزعل لو أحد نشر صورتها على أساس إنتي مو مكشوفه ياخضره الشريفه


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