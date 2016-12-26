“أمانة المدينة” توضح ملابسات مقطع نقل لحوم بطريقة بدائية

نايف السالم (صدى):

علقت أمانة منطقة المدينة المنورة، على مقطع الفيديو المتداول لعامل بأحد المطاعم وهو ينقل كميات من اللحوم بطريقة بدائية وغير صحية.

وقالت الأمانة إنها وجهت مراقبيها بالبحث والتحري عن الواقعة وضبط المطعم الذي يعمل فيه العامل، وتمكنت أول أمس من التعرف على الموقع، مشيرة إلى أنه اتضح أن المطعم تابع لشركة كبرى تعمل في مشروع تمديد المياه، وجميع الأطعمة تخص العمالة التابعة للشركة داخل سكنهم الخاص.

وأضافت الأمانة أنها طلبت مندوب الشركة، وأخذت عليه تعهداً بعدم تكرار الأمر، وأحالت العامل الذي ظهر في المقطع إلى وحدة الضبط لتطبيق النظام المتبع عليه جراء التداول غير الصحي للأغذية.