مناطق المملكة تجذب أكثر من مليوني رحلة سياحية محلية في إجازة منتصف الفصل

علي القحطاني (صدى):

جذبت السياحة المحلية في مناطق المملكة خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول لعام 1438هـ 2 مليون سائح، بنسبة انخفاض 11% مقارنة مع إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول في عام 1437هـ، حيث قدر إنفاقهم بحوالي 1.9 مليار ريال بنسبة نمو 14% عن ذات الفترة العام الماضي، بمتوسط إنفاق 987 ريالا للشخص الواحد بالرحلة بنسبة نمو 28% عن نفس الإجازة من عام 1437هـ.

وكـشف تقرير حول الحركة السياحية خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول من مركز المعلومات والأبحاث السياحية “ماس” التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن قيمة إنفاق السياح القادمين للمملكة الذين قدر عددهم بـ 283 ألف سائح خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول بنسبة انخفاض 46% عن إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول 1437هـ، بلغت 1.2 مليار ريال بنسبة انخفاض 47.3% لنفس الفترة من العام السابق، بمتوسط إنفاق 4.535 ريالا للشخص الواحد بالرحلة بانخفاض قدره 2.26%.

وأشــار التقرير إلى أن المتوسط العام لإشغال الغرف في الفنادق خلال شهر نوفمبر 2016م الذي وافق إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول 1438هـ بلغ 67.3 %، حيث جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى بنسبة 79.3 % بمتوسط سعر للغرفة 373 ريال، ثم منطقة الرياض 78.3 %بمتوسط سعر للغرفة 425 ريال، تليها المنطقة الشرقية 77.1% بمتوسط سعر للغرفة 334 ريال.

فيما توضح مؤشرات الحركة السياحية خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول هذا العام، أن المتوسط العام لإشغال الوحدات السكنية المفروشة في المملكة خلال شهر نوفمبر وصل إلى 62.7 %، وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الأولى بنسبة 79.3 % بمتوسط سعر للغرفة 275 ريال، ثم منطقة الباحة 70.6 % بمتوسط سعر للغرفة 231 ريال، تليها منطقة جازان 67.7 % بمتوسط سعر للغرفة 288 ريال.