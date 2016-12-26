“الشورى” يطالب مؤسسة النقد بوضع حد للارتفاع في أسعار تأمين المركبات

نايف السالم (صدى):

أقر مجلس الشورى اليوم الاثنين توصيات اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وطالب بدعم ميزانية المؤسسة في بند الأدوية والتوسع في برنامج زراعة الرئة وتوفير الدعم المالي لذلك وزيادة مخصصات ميزانية إنشاء مركز التدريب والمحاكاة في مقر المستشفى.

كما طالب المجلس خلال أعمال الجلسة الرابعة للسنة الأولى من الدورة السابعة برئاسة معالي رئيس المجلس، بزيادة عدد وظائف التدريب للأطباء والممارسين الصحيين والمدربين، واستحداث بند الابتعاث لفرع مستشفى التخصصي بجدة.

ومن جهة أخرى طالب الشورى مجلس المنافسة بالتنسيق مع مؤسسة النقد لوضع حد للارتفاعات في أسعار التأمين على المركبات واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية