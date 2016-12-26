تحديد موعد الفصل في قضية الاتحاد

الرياض (صدى):
قررت محكمة كاس الدولية، الفصل في قضية خصم النقاط الخاصة بنادي الاتحاد يوم 15 يناير المقبل بسبب مستحقات محترف العميد الأرجنتيني مانسو.
وأكد إيميليانو سيبستيانو الممثل القانوني للاعب مانسو، أن نقاط الاتحاد ستعود إليه نظرًا لقوة الأدلة والبراهين والمستندات التي تدعم موقف النادي، متوقعًا أن يتم ذلك سريعًا.
وأبدت إدارة الاتحاد أسفها لخصم النقاط من رصيد الاتحاد، مؤكدة أنها منذ تلقيها القرار لم تدخر جهدًا لتصحيح الوضع وإزالة الأسباب التي كانت وراء هذا الإجراء، حيث تواصلت مع كل الأطراف المعنية بالقضية.
3 تعليقات
مايضيع حق ووراه مطالب لكن هناك قضايا أخرى قادمة أكبر بكثير من قضية اللاعب مانسو وألتي تعتبر
نقطة صغيرة جدآ في بحر تلك القضايا …. ألله يعين إدارة العميد ويصبركم ياجماهيره على هاذي الأحداث
المتتالية ألتي سيدفع ثمنها كيان الإتحاد .
اقسم بالله العظيم ودي ترجع نقاط العميد لانه مظلوم فيها
وبالتوفيق للهلال والاتحاد ولاعزاء للطحالب والفقراويه
إدارة وجماهير نادي الهلال تستند الى مسمى ناديها بالملكي
الى الخطاب الصادر من الديوان الملكي بأمر من الملك سعود بن عبدالعزير رحمه الله عندما أمر بتغير مسمى النادي الأولمبي الى نادي الهلال وبذلك يكون نادي الهلال أول نادي سعودي يتم تسميته من ملك سعودي ويصر أمر بذلك.
علما توجد وثيقه الخطاب محفوظه لدى الإدارة الهلاليه ويمكن لاي شخص الإطلاع عليها عندما يزور نادي الهلال