تحديد موعد الفصل في قضية الاتحاد

الرياض (صدى):

قررت محكمة كاس الدولية، الفصل في قضية خصم النقاط الخاصة بنادي الاتحاد يوم 15 يناير المقبل بسبب مستحقات محترف العميد الأرجنتيني مانسو.

وأكد إيميليانو سيبستيانو الممثل القانوني للاعب مانسو، أن نقاط الاتحاد ستعود إليه نظرًا لقوة الأدلة والبراهين والمستندات التي تدعم موقف النادي، متوقعًا أن يتم ذلك سريعًا.

وأبدت إدارة الاتحاد أسفها لخصم النقاط من رصيد الاتحاد، مؤكدة أنها منذ تلقيها القرار لم تدخر جهدًا لتصحيح الوضع وإزالة الأسباب التي كانت وراء هذا الإجراء، حيث تواصلت مع كل الأطراف المعنية بالقضية.