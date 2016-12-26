مشاجرة داخل ملعب في تبوك تنتهي داخل مركز شرطة

محمود البلوي (صدى):

تدخلت الشرطة في أحدى محافظات تبوك لفض مشاجرة في مباراة بين فريقين لدرجة الشباب؛ بعد تعدي لاعبي أحد الفريقين على حكم الساحة عقب نهاية المباراة.

وأوضحت مصادر أن المشكلة بدأت حين دخل مدرب أحد الفريقين للملعب قبل نهاية الشوط الثاني، وتلفظ على الحكم وقام بتهديده بالضرب، قبل أن يتم استبعاده بقرار من الحكم.

وأضاف استؤنفت المباراة، وقبل نهايتها أشهر الحكم البطاقة الحمراء لأحد اللاعبين، لتبدأ فصول التعدي على الحكم والمساعدين وعلى المركبة التي كانت تقلهم، الأمر الذي اضطر معه تدخل شرطة المحافظة التي أقيمت فيها المباراة.

وتابع المصدر أن حكم المباراة قدّم شكواه في الشرطة ثم تنازل عن المعتدين لتعزيز مبدأ الروح الرياضية، وقرر تحمل الضرر الذي وقع على السيارة.