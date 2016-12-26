قناة الإخبارية السعودية تقتبس اسم برنامج لها من صحيفة يمنية

فهمي محمد (صدى):

أثار اقتباس قناة الإخبارية السعودية الرسمية، اسم أحد برامجها من اسم صحيفة “المشهد اليمني” التابعة لحزب الإصلاح، تساؤلات عديدة من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد الكثيرون مهنية القناة وكيف لقناة رسمية أن تقتبس اسم صحيفة وهي على قمة الهرم الإعلامي السعودي، والتي من المفترض أن يكون لديها فريق إعلامي متخصص قادر على الابداع بعيداً عن الاقتباس.

وتداول نشطاء صورة من البرنامج الذي حمل اسم “المشهد اليمني” ويقدمه الإعلامي مبارك العصيمي، وتحتها عنوان “حوثنة التعليم في اليمن”، الأمر الذي تسبب في ردة فعل غاضبة لعدم مهنية القناة والعاملين عليها خاصة أنها القناة الرسمية للدولة.

وكانت منظمة “الإيسيسكو” قد حذرت من مخاطر تغيير المناهج التعليمية والكتب الدراسية الرسمية في اليمن، واستبدال مناهج أخرى بها، تكرِّس التوجهات الطائفية لجماعة الحوثيين.