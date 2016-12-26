هلالي يعد الجماهير بالثنائية

الرياض (صدى):

وعد عبد الله الحافظ مدافع الهلال جماهير النادي بالجمع بين ثنائية الدوري والكأس في الموسم الحالي وقال اللاعب في تصريحات اذاعية :” نعد جماهير الهلال بالدوري والكأس، والمدرب دياز وضع التكتيك المناسب لتجاوز النصر في نصف النهائي”.

وتابع :” جاهزون لديربي النصر، والهدف الدفاع عن لقب كأس ولي العهد، ونعمل على تعويض التعادل في الدوري .. كأس ولي العهد هي البطولة المفضلة للهلال، وجماهير الموج الأزرق لا تحتاج إلى دعوة لملء المدرّجات”.

وأتم حديثه :” زيادة الانسجام بين اللاعبين قللت نسبة الأخطاء، إلى جانب تألق عبدالله المعيوف، ونطمح للأفضل في كل مباراة”.