نشر : 2016/12/26 - 10:50 ص 392 مشاهدة 6 تعليق فيديوهات متنوعة فيديو : خفة دم نصره الحربي مفضلة تكبير طباعة حفظ Tweet
6 تعليقات
افااااا وشمسوين معك”؟
طردوها من معرض الكتاب هي وامها لأنهم متبرجات هذي هي نتيجة تحسين النسل تربية مغربية وينها وين الحجاب واحترام البلد والمجتمع لابعد الام مسوية نفسها محجبة تحد لثام يا شين السرج على البقر الله يشرف الحجاب عن هالاشكال مكانكم المغرب ماهو ارض الحرمين
أحسن
لعنة الله عليها وعلى امها
وعلى من يدعمها
الله يهديك ,,
الي اعرفو الي يحظر من غير عزيمه او استدعاء رسمي هدا نو كرامه