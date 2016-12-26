فيديو : خفة دم نصره الحربي






6 تعليقات


  1. ابوباسم [ عدد التعليقات: 341 ] 26/12/2016 في
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    1

    افااااا وشمسوين معك”؟

  2. 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 [ عدد التعليقات: 1914 ] 26/12/2016 في
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    2

    طردوها من معرض الكتاب هي وامها لأنهم متبرجات هذي هي نتيجة تحسين النسل تربية مغربية وينها وين الحجاب واحترام البلد والمجتمع لابعد الام مسوية نفسها محجبة تحد لثام يا شين السرج على البقر الله يشرف الحجاب عن هالاشكال مكانكم المغرب ماهو ارض الحرمين

  3. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9108 ] 26/12/2016 في
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    3

    أحسن

  4. راشد [ عدد التعليقات: 4 ] 26/12/2016 في
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    4

    لعنة الله عليها وعلى امها
    وعلى من يدعمها

  5. رااايق [ عدد التعليقات: 2262 ] 26/12/2016 في
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    5

    الله يهديك ,,

  6. B [ عدد التعليقات: 9232 ] 26/12/2016 في
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    6

    الي اعرفو الي يحظر من غير عزيمه او استدعاء رسمي هدا نو كرامه


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