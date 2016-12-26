هيئة الإحصاء: 61 ألف حالة زواج قاصرات بالمملكة خلال 9 سنوات

هيئة الإحصاء: 61 ألف حالة زواج قاصرات بالمملكة خلال 9 سنوات
حسن الجعفري (صدى):

أفصحت الهيئة العامة للإحصاء في إحصائية حديثة لها عن تسجيل 61.4 ألف حالة زواج لقاصرات بالمملكة تتراوح أعمارهن ما بين 15 إلى 17 عاما، في الفترة الممتدة من 2007 و2016.
فيما كشفت دراسة مسحية أجراها مركز الحوار الوطني أن منطقتي الجوف وجازان تصدرتا حالات زواج القاصرات في الفترة ما بين عامي 2015 و2016.




5 تعليقات


  1. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11267 ] 26/12/2016 في
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    1

    زين ربي يسعدهم ويوفقهن

  2. محيا الحربي [ عدد التعليقات: 22 ] 26/12/2016 في
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    2

    الله يبارك لهم اهم شي مايكون
    فارق العمر كبير
    ولا فيه مصلحة من الطرفين
    أصبحنا في عصر الامان الاسري مطلوب

  3. بو نواس [ عدد التعليقات: 106 ] 26/12/2016 في
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    3

    بعض الفتيات من يشوفها يقول عمرها (20) ناضجه من كل النواحي خاصة الجسدية
    والملاحظ على هؤلاء المعارضين الليبروجامية لمثل هذه الزيجات عندما يتعلق الِأمر لرغباتهم يقولون ينادون بحرية الفتاة باختيارها وانها كبيرة ولها حرية وينادون بعدم وجود الوصي عليها ولكن عندما يتعارض ذلك مع رغباتهم المريضة يتحول هذا الأمر الى اشكالية ورمي اصحابها بأنهم ضد الطفولة ! ……. لعب بالالفاظ لخداع المجتمع الذي لفظهم وعرف خبث ماهم عليه من مبادىء تنافي للشريعة
    لو كان الأمر صداقة ولعب ومجنون لأصبحت بنظر المعارضين كبيرة ولها حرية الاختيار

  4. 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 [ عدد التعليقات: 1914 ] 26/12/2016 في
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    4

    وهذا من أسباب ارتفاع نسبة الطلاق اذا كبرت البنت ووعت لنفسها وعرفت حقوقها طالبت بالخلع الله المستعان

  5. alfahad41 [ عدد التعليقات: 750 ] 26/12/2016 في
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    5

    الله يوفق كل مسلم ومسلمه لكل خير


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