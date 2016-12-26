هيئة الإحصاء: 61 ألف حالة زواج قاصرات بالمملكة خلال 9 سنوات

حسن الجعفري (صدى):

أفصحت الهيئة العامة للإحصاء في إحصائية حديثة لها عن تسجيل 61.4 ألف حالة زواج لقاصرات بالمملكة تتراوح أعمارهن ما بين 15 إلى 17 عاما، في الفترة الممتدة من 2007 و2016.

فيما كشفت دراسة مسحية أجراها مركز الحوار الوطني أن منطقتي الجوف وجازان تصدرتا حالات زواج القاصرات في الفترة ما بين عامي 2015 و2016.