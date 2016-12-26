حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين على المملكة

حمود الدهمشي (صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها لطقس اليوم الاثنين، سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار على الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة.

وأوضحت الهيئة في تقريرها: تنخفض درجات الحرارة على مناطق: (الحدود الشمالية، القصيم، حائل)، والأجزاء الشمالية من منطقتيْ الرياض والشرقية، ويتوقع تكوّن الضباب على شرق المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية خلال الليل والصباح الباكر.