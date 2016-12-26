البنوك تنفي أن تكون النسبة الكبيرة من القروض موجهة للسفر والسياحة

علي العنزي (صدى):

نفي أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أن تكون النسبة الكبيرة من القروض المصرفية موجهة للسفر والسياحة، مؤكداً أن نسبة قروض السفر والسياحة لا تتعدى 0.02% من إجمالي القروض البالغ 344 مليار بنهاية الربع الثالث من هذا العام.

وأوضح أن حجم القروض بغرض السفر والسياحة بلغ 80 مليون ريال بنهاية الربع الثالث عام 2016، لافتاً أن المبلغ ضئيل، مقارنة بإجمالي القروض البالغ 344 مليار ريال، مشيراً أن معظمها موجه لترميم العقارات وتحسينها، وشراء السيارات والأثاث والسلع المعمرة والتعليم والرعاية الصحية.

وأكد حافظ، عدم صحة الاتهام الذي يوجهه البعض للبنوك السعودية، بأنها تورط المواطن في القروض، مبيناً أن القروض تُمنح وفقاً للضوابط التي وضعتها مؤسسة النقد، بجانب أن نمو حجم القروض الاستهلاكية يتناسب مع نمو الناتج المحلي للمملكة، فهي لا تتعدى 14% من الناتج المحلي.