وفد سعودي رفيع المستوى يزور القاهرة

نايف السالم (صدى):

كشفت مصدر مسؤول أن عطل فني بطائرة سعودية خاصة بمطار القاهرة الدولي، أمس الأحد، كشف عن زيارة سرية لوفد سعودي رفيع المستوى لمصر.

وقال المصدر بحسب الأناضول: “إن عطلا فنيا تسبب في عودة طائرة سعودية خاصة بعد إقلاعها من المطار بنصف ساعة؛ وذلك لصعوبة استكمال الرحلة إلى الرياض مع وجود العطل”.

وأضاف المصدر أن الطائرة كانت تحمل وفدا يضم أربعة أشخاص، برئاسة مستشار بالديوان الملكي، وحتى مساء أمس، ولم يوضح المصدر هل غادر الوفد السعودي أم لا، أو سبب الزيارة أو مدتها، غير أنه أكد أن الوفد كان على متن طائرة خاصة، وفي زيارة غير معلنة.