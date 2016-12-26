وفد سعودي رفيع المستوى يزور القاهرة

وفد سعودي رفيع المستوى يزور القاهرة
نايف السالم (صدى):

كشفت مصدر مسؤول أن عطل فني بطائرة سعودية خاصة بمطار القاهرة الدولي، أمس الأحد، كشف عن زيارة سرية لوفد سعودي رفيع المستوى لمصر.

وقال المصدر بحسب الأناضول: “إن عطلا فنيا تسبب في عودة طائرة سعودية خاصة بعد إقلاعها من المطار بنصف ساعة؛ وذلك لصعوبة استكمال الرحلة إلى الرياض مع وجود العطل”.
وأضاف المصدر أن الطائرة كانت تحمل وفدا يضم أربعة أشخاص، برئاسة مستشار بالديوان الملكي، وحتى مساء أمس، ولم يوضح المصدر هل غادر الوفد السعودي أم لا، أو سبب الزيارة أو مدتها، غير أنه أكد أن الوفد كان على متن طائرة خاصة، وفي زيارة غير معلنة.




8 تعليقات


  1. بو نواس [ عدد التعليقات: 106 ] 26/12/2016 في
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    1

    فهؤلاء لن ينصلح معهم أي علاقات ودية

  2. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 362 ] 26/12/2016 في
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    2

    إذا صلح مع السيسي مانبي معاه صلح

  3. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 362 ] 26/12/2016 في
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    3

    .

  4. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 362 ] 26/12/2016 في
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    4

    السيسي اللي دمر إقتصاد مصر بالمشاريع الفنكوشية والاختلاس والفساد

  5. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 362 ] 26/12/2016 في
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    5

    وزير التموين خالد حنفي فقط مختلس 800 مليون جنيه

  6. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 362 ] 26/12/2016 في
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    6

    السيسي الذي جاء الى السلطة على الدبابات

  7. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 362 ] 26/12/2016 في
    رد
    7

    ……

  8. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 362 ] 26/12/2016 في
    رد
    8

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